US-Börsen starten fest - SpaceX-Start im Rampenlicht

Mit einem offiziellen ersten Aktienkurs von SpaceX wird erst zur Mitte des US-Handelstags gerechnet, da die Börse zunächst Kauf- und Verkaufsangebote sammelt, bis der Markt ausgeglichen ist.

Die Euphorie rund um den größten Börsengang der Geschichte färbte auch positiv auf den Gesamtmarkt ab. Der Dow Jones hielt im Frühhandel mit einem Plus von 0,34 Prozent bei 51.022,98 Punkten. Der marktbreite S&P-500 legte 0,32 Prozent auf 7.417,87 Zähler zu. Der Nasdaq Composite stieg um 0,20 Prozent auf 25.862,227 Punkte.

Unterstützt wurden die Märkte auch weiter von der Hoffnung auf eine Einigung im Nahost-Konflikt. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend die davor angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung des Krieges in Aussicht gestellt. Die Ölpreise gaben in Folge deutlich nach und schmälerten damit die Ängste vor Inflation und steigenden Zinsen.

Massiv unter Druck kamen am Freitag nach den schlecht aufgenommenen Zahlen vom Vorabend Adobe. Die Aktien des auf Mediensoftware spezialisierten Konzerns büßten im Frühhandel 7,9 Prozent ein. Adobe hat zwar seine Umsatzziele angehoben, der gleichzeitig angekündigte Weggang des Finanzchefs überschattete aber den Bericht. Auch das gesenkte Ziel für die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) stand im Fokus.

Advanced Micro Devices (AMD) legten nach einer Kaufempfehlung der Citigroup 5,5 Prozent zu. Analyst Atif Malik sieht den Chipkonzern schon länger als Profiteur der starken Nachfrage nach Hauptprozessoren (CPU) im Zuge des KI-Booms. Nun könnte AMD auch im Bereich der Grafikprozessoren (GPU) durchstarten. Es bestehe die Chance, den Löwenanteil des Bedarfs von Meta abzugreifen.