US-Börsen schließen vor dem Osterwochenende mit Verlusten

Die US-Börsen haben den Handel am Gründonnerstag überwiegend mit Verlusten beendet. Für den Dow Jones ging es um klare 1,33 Prozent auf 39.142,23 Einheiten hinab, wobei hier vor allem die Kursabgaben in UnitedHealth deutlich auf den US-Leitindex lasteten. Beim marktbreiten S&P-500 wurde indes ein leichtes Plus von 0,13 Prozent bei 5.282,70 Zählern registriert. Der Nasdaq Composite verlor wiederum geringe 0,13 Prozent auf 16.286,45 Punkte.

von APA