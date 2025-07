US-Börsen gehen am Mittwoch mit Gewinnen aus dem Handel

© APA/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Börsen in New York haben den Handel am Mittwoch mit Zuwächsen beendet. Der US-Leitindex Dow Jones stieg um 0,49 Prozent auf 44.458,30 Punkte. Der S&P-500 kletterte um 0,61 Prozent auf 6.263,26 Einheiten nach oben. Der Nasdaq Composite gewann 0,94 Prozent bei 20.611,34 Zählern.

von APA