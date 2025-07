Wall Street schließt mit Abschlägen

Der Dow Jones schloss um 0,63 Prozent tiefer auf 44.371,51 Einheiten. Der S&P-500 gab 0,33 Prozent auf 6.259,75 Zähler ab. Der Nasdaq Composite hatte sich im Verlauf zeitweise ins Plus hochgearbeitet, konnte die Kursgewinne aber nicht halten und beendete die Sitzung um 0,22 Prozent tiefer auf 20.585,53 Punkten.

Die jüngste Breitseite von Trump gegen die US-Handelspartner habe wieder etwas mehr Angst ausgelöst, schrieb Rajeev De Mello, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Gama Asset Management in Genf. Vom aktuell hohen Bewertungsniveau beurteilte er Gewinnmitnahmen daher als nicht überraschend.

Andererseits seien die Anleger des Zollthemas schon müde, kommentierte David Chao, globaler Marktstratege bei Invesco Asset Management. "Es gab einfach zu viele politische Maßnahmen, mit ständigen Aktualisierungen, Verzögerungen und neuen Ankündigungen, was zu einer verwirrenden Situation geführt hat." Zudem sind etliche Investoren weiter bereit, in Aktien zu investieren, da sie für die anlaufende Berichtssaison der Unternehmen optimistisch sind.

Gerüchte über neue Gebühren der US-Bank JPMorgan (minus 0,5 Prozent) haben am Freitag die Aktien von Kreditkartenanbietern und Finanztech-Unternehmen unter Druck gebracht. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichtet, wolle JPMorgan für den Zugang zu den Kontodaten ihrer Kunden Gebühren in einer Gesamthöhe erheben, die in die Hunderte von Millionen Dollar gingen. Die Gebühren würden entsprechend der Nutzung der Daten variieren, hieß es. Sie sollen im Jahresverlauf in Kraft treten und stünden noch nicht endgültig fest. Visa büßten 2,2 Prozent ein. Mastercard gaben um 2,4 Prozent nach und Paypal verloren 5,7 Prozent.

Unter den "Magnificent 7" setzten Nvidia (plus 0,5 Prozent) ihren Rekordlauf fort und kletterten im Verlauf bis knapp unter 168 US-Dollar. Der KI-Chipvorreiter hatte bereits am Mittwoch als weltweit erstes Unternehmen einen Börsenwert von 4 Billionen US-Dollar erreicht.

Levi Strauss schlossen mit einem Kurssprung von 11,3 Prozent. Der Jeanshersteller hatte mit seinem Quartalsbericht die Erwartungen übertroffen und sein Jahresumsatzziel angehoben. Analysten äußerten sich positiv.

Für die Aktien des Medizintechnikkonzerns Medtronic ging es um 0,6 Prozent hoch. Die US-Bank Morgan Stanley verwies auf ein Entscheidungs-Memo der Medicare-Behörde CMS zu Kostenerstattungen für Nierennervenverödungen bei Bluthochdruck. Dieses adressiere einen größeren Patientenkreis als von den meisten Anlegern erwartet, schrieb Analyst Patrick Wood.

Dass der Lebensmittel-Großhändler US Foods Kreisen zufolge seinen Konkurrenten Performance Food schlucken will, bescherte dessen Aktien ein Plus von 0,4 Prozent. Die Titel von Performance Food zogen um 4,8 Prozent an.