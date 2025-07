US-Börsen gehen mit Gewinnen aus dem Handel

Konjunkturseitig zeugten die wöchentlichen Erstanträge von einem überraschenden Rückgang in den USA. Es stellten 227.000 US-Amerikaner einen Antrag auf staatliche Unterstützung, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Experten hatten mit 235.000 gerechnet.

Auch Wortmeldungen der Fed rückten in den Fokus, denn der Zeitpunkt für eine Zinssenkung in den USA rückt nach Darstellung der Fed-Gouverneurin Mary Daly näher. Es sei an der Zeit, über eine Anpassung des Zinssatzes nachzudenken, sagte die Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco. Sie halte zwei Zinssenkungen im heurigen Jahr für ein wahrscheinliches Ergebnis.

Aufsehen erregten die Aktien des Lebensmittelkonzerns WK Kellogg, die um 30,6 Prozent nach oben schossen. Der italienische Nutella-Produzent Ferrero will den US-Hersteller von Cornflakes und Pringles für drei Milliarden US-Dollar übernehmen.

Aktien von Delta Air Lines verteuerten sich um 12 Prozent. Die Fluggesellschaft hat die vor einiger Zeit ausgesetzte Gewinnprognose für dieses Jahr wieder aufgenommen. Damit haben Anleger nun wieder mehr Klarheit über die geschäftliche Entwicklung. Auch die Aktien von American Airlines, United Airlines und Southwest Airlines legten zwischen 8,1 und 14,3 Prozent zu.

Vom hohen Kupferpreis im US-Rohstoffhandel profitierten die Produzenten Freeport McMoRan und Southern Copper. Sie stiegen um 3,6 beziehungsweise 2,3 Prozent. US-Präsident Donald Trump kündigte in der Nacht den 1. August als Start für Importzölle auf das Industriemetall in Höhe von 50 Prozent an.