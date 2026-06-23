US-Börsen schließen tiefer, KI-Werte unter Druck

Für den Nasdaq Composite ging es um 2,21 Prozent auf 25.587,04 Punkte nach unten. Dies entspricht dem Niveau vom 11. Juni. Der marktbreite S&P-500 büßte 1,44 Prozent auf 7.365,46 Punkte ein. Der Dow Jones Industrial hingegen gab nur geringfügig auf 51.666,84 Punkte nach. In dem Leitindex spielen Technologie-Unternehmen keine so dominante Rolle wie in den Nasdaq-Indizes.

Die Schwäche in der Tech-Branche laste auf der Marktstimmung, sagte Analyst Fabien Yip vom Handelshaus IG International. In den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für eine Beilegung des Kriegs gebe es zwar Fortschritte. Doch Yip sieht immer noch fundamentale Differenzen über die Auslegung der Bestimmungen des Rahmenabkommens, das beide Seiten im Voraus geschlossen haben.

Jian Shi Cortesi, Fondsmanagerin bei Gam Investment Management, ergänzte: "Viele Anleger verzeichnen mit ihren KI-Aktien hohe Gewinne, und jede Unsicherheit könnte sie dazu veranlassen, ihre Positionen zu reduzieren, um die Erträge zu sichern." Derzeit reagierten Tech-Aktien zudem besonders empfindlich auf die Zinsaussichten und mögliche Zinserhöhungen der Notenbank Fed. Denn hohe Zinsen bedeuten, dass die erwarteten hohen Gewinne der Technologie-Unternehmen aus heutiger Sicht weniger wert sind.

Der neue Fed-Chef Kevin Warsh hatte letzte Woche deutlich gemacht, dass er zum Ziel der Preisstabilität steht. Zuletzt lag die Inflation in den USA bei 4,2 Prozent. Über das Jahr hinweg dürfte sie nach Überzeugung der Notenbank auf hohem Niveau bleiben.

Die Blicke der Anleger richteten sich inzwischen bereits auf den Mittwoch. Dann will der Halbleiterhersteller Micron nach Börsenschluss seinen Quartalsbericht vorlegen. Microns Aktienkurs hatte sich seit Jahresbeginn in der Spitze mehr als vervierfacht. Jetzt büßten die Papiere gut 13 Prozent ein.

Die Quartalszahlen seien der eigentliche Test, ob der rasante Aufschwung im Bereich Künstliche Intelligenz noch Potenzial habe, sagte Stratege Dilin Wu von der Pepperstone Group. Unter den weiteren Halbleitertiteln sackten Intel, Applied Materials und Marvell um bis zu 9,4 Prozent ab.

Beim anfänglichen Börsen-Überflieger SpaceX stabilisierte sich der Kurs nach den jüngsten Gewinnmitnahmen. Die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns von Tesla-Chef Elon Musk gewannen ein Prozent. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtete, ist die Nachfrage nach Anleihen des Unternehmens sehr hoch.

An der Dow-Spitze zogen die Titel von IBM um fünf Prozent an. Ihnen half eine Hochstufung der Bank JPMorgan. Nach einer eingehenderen Betrachtung des wichtigen Softwaregeschäfts ist Analyst Brian Essex nun zuversichtlicher, dass sich dessen währungsbereinigtes Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen sollte.

Außerhalb der Technologiebranche gaben die Aktien von Best Buy um mehr als ein Prozent nach. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik hatte den Abschied seines langjährigen Finanzchefs Matt Bilunas per Ende Juli bekannt gegeben. Ein Nachfolger werde gesucht.