US-Börsen schließen mit Kursgewinnen, Dow mit Rekordhoch

Dank der Kursgewinne in der Halbleiterbranche legte die technologielastige Nasdaq-Börse zum Wochenauftakt kräftig zu. Der Nasdaq Composite gewann 1,12 Prozent auf 26.121 Einheiten. Der marktbreite S&P-500 gewann 0,72 Prozent auf 7.537 Punkte.

Halbleiterwerte wuchsen teilweise deutlich - in einer Woche, in der die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung und SK Hynix den KI-Boom erneut auf die Probe stellen dürften. Samsung wird am Dienstag Geschäftszahlen vorlegen. Dem folgt die US-Börsennotierung von SK Hynix mit einem Volumen von rund 28 Milliarden US-Dollar (24,46 Mrd. Euro).

Diese Ereignisse gewinnen in einer Woche zusätzlich an Bedeutung, die kaum wichtige Wirtschaftsdaten bereithält und in der die US-Berichtssaison noch nicht wirklich anläuft. Die Papiere der Chip-Titel Qualcomm, Microchip, Texas Instruments und AMD verbuchten Kursaufschläge zwischen 3,5 und 6,6 Prozent.

Aktien von Microsoft verloren dagegen fast ein Prozent. Der US-Technologieriese nutzt Produktivitätssteigerungen durch den verstärkten Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) für einen weiteren Stellenabbau. Der Softwarekonzern kündigte am Montag die Streichung von 4.800 Jobs an. Das entspricht rund 2 Prozent der Belegschaft.

Papiere des PC-Herstellers Dell stiegen um über vier Prozent. Bei einer Veranstaltung im Weißen Haus forderte Präsident Donald Trump die Amerikaner auf, Dell-Computer zu kaufen. Hintergrund ist eine milliardenschwere Zusage des Gründers Michael Dell und seiner Frau Susan Dell für ein Trump-Programm für steuerbegünstigte Anlagekonten für Kinder unter 18 Jahren.

Die Anteilscheine von Apple gewannen 1,3 Prozent. Der Halbleiterkonzern Broadcom wird maßgeschneiderte Chips für den Technologiekonzern entwickeln und liefern, die in mehreren Generationen von Apple-Produkten zum Einsatz kommen sollen. Die Broadcom-Aktie gewann fast vier Prozent.