US-Börsen schließen im Minus, Tech-Titel verlieren stark

Vor allem Halbleiterwerte kamen nach einem schlecht aufgenommenen Quartalsbericht von Samsung deutlich unter die Räder. Die Ergebnisse des Elektronikriesen waren zwar solide ausgefallen, Anleger hatten aber angesichts des KI-Booms auf noch bessere Zahlen gehofft und reagierten mit Gewinnmitnahmen. In Folge gaben die Aktien von Chipherstellern mit KI-Fantasie weltweit stark nach. An den US-Börsen verbuchten Micron, Intel, Applied Materials und AMD Kursabschläge zwischen knapp 5 und fast 10 Prozent.

Größter Verlierer im Dow waren aber Caterpillar mit einem Verlust von gut drei Prozent. Anleger schichteten Mittel um und zogen sich dabei aus dem Maschinenbausektor zurück. Papiere des Landmaschinenherstellers Deere sackten um fünf Prozent ab.

Der Aktienkurs von Crinetics Pharmaceuticals verdoppelte sich fast auf 83,53 US-Dollar. Zuvor hatte Vertex Pharmaceuticals mitgeteilt, das Unternehmen für 85 Dollar je Aktie in bar übernehmen zu wollen. Die Transaktion hat ein Volumen von rund 10 Milliarden Dollar. Die Vertex-Anteilscheine verloren 1,4 Prozent.

Die Titel von Fiserv gewannen 1,8 Prozent. Am Vorabend waren Berichte bekannt geworden, wonach der Anbieter von Zahlungstechnologie den Verkauf seines Star-Netzwerks - einer wichtigen Infrastruktur für die Abwicklung von Debitkartentransaktionen - an ein Konsortium der größten US-Banken prüft. Zuerst hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet.