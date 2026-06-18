UniCredit lotet Aufstockung bei Versicherer Generali aus

Im Gegenzug sollte Delfin fünf Prozent der UniCredit-Aktien erhalten, ohne dass Bargeld fließen sollte. Bei einem Vollzug wäre die in Luxemburg ansässige Holding mit einem Anteil von acht Prozent zu einem der größten Aktionäre von UniCredit aufgestiegen. Delfin habe den Vorschlag jedoch wegen der Bewertung abgelehnt, hieß es in dem Bericht weiter. Es sei unklar, ob die Gespräche damit endgültig beendet oder nur vorübergehend ausgesetzt seien. Sowohl Delfin als auch UniCredit lehnten der Zeitung zufolge eine Stellungnahme ab.

UniCredit will die Commerzbank übernehmen und hat die Schwelle von 30 Prozent der Anteile des Frankfurter Instituts überschritten. Am Dienstag war die Offerte abgelaufen. Weil die Bedingung für das Zustandekommen des Angebots erfüllt ist, bekommen die Commerzbank-Aktionäre von Freitag an noch einmal zwei Wochen Zeit, das Angebot anzunehmen.