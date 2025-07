UniCredit hält mehr als 20 Prozent an der Commerzbank

© APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO/DANIEL ROLAND home Aktuell Nachrichtenfeed

Die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit hält inzwischen mehr als 20 Prozent an der Commerzbank. Die direkte Beteiligung sei von 19,20 auf 20,17 Prozent gestiegen, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung von UniCredit. Die Italiener haben aber keine Aktien hinzugekauft oder Derivate in Commerzbank-Aktien umgewandelt. Aber die Commerzbank hat eigene Aktien, die sie seit vergangenem Jahr zurückgekauft hatte, wie angekündigt eingezogen.

von APA