Procter & Gamble erwartet hohe Belastungen durch Zölle

Der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G) erwartet hohe Kosten durch die US-Zollpolitik. So dürften sich die Belastungen im gerade angelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende Juni) auf etwa 800 Mio. US-Dollar (knapp 700 Mio. Euro) nach Steuern belaufen, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage der Jahreszahlen mit. Gegenwind gebe es zudem durch höhere Rohstoffpreise sowie Zinskosten.

von APA