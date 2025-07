Pharmakonzern AstraZeneca im 2. Quartal überraschend stark

Vor allem in den USA und in Schwellenländern konnte der Pharmakonzern zulegen. Konzernchef Pascal Soriot sprach in der Mitteilung von einem anhaltend hohen Wachstumstempo und bekräftigte sein Ziel für das Jahr, den Umsatz zu konstanten Wechselkursen um einen hohen einstelligen Prozentsatz zu steigern. Das von Analysten besonders beachtete bereinigte Ergebnis je Aktie (bereinigtes EPS) soll 2025 noch etwas deutlicher anziehen: Hier steht bisher für das Gesamtjahr zu konstanten Wechselkursen ein prozentual niedriges zweistelliges Plus auf der Agenda von AstraZeneca.

Im zweiten Quartal war diese Kennziffer nominal um 10 Prozent auf 2,17 Dollar je Aktie angestiegen, wechselkursbereinigt hatte das Plus 12 Prozent betragen. Anders als beim Umsatz hatten Branchenkenner mit einem Wert in dieser Größenordnung gerechnet. Unter dem Strich schwoll der Gewinn im vergangenen Quartal wegen geringerer Sonderbelastungen zum Beispiel für den Konzernumbau noch stärker als das bereinigte Ergebnis an. Der Überschuss zog um 27 Prozent auf knapp 2,5 Mrd. Dollar an.