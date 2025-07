Boeing verringerte Verlust - 737-MAX-Produktion soll wachsen

Es sei gelungen, das operative Geschäft zu stabilisieren, schrieb Vorstandschef Kelly Ortberg in einem Brief an die Belegschaft. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hatte die Produktion des Verkaufsschlagers Boeing 737 MAX nach Qualitätsproblemen auf 38 Exemplare im Monat limitiert. Im ersten Halbjahr lieferte Boeing 206 davon aus. Ortberg kündigte an, bei der FAA noch heuer eine Erhöhung der Produktion auf 42 pro Monat zu beantragen, "wenn die Kennzahlen es erlauben", wie er an die Mitarbeiter schrieb. Die Produktion des Langstrecken-Modells Boeing 787 sei von fünf auf sieben pro Monat erhöht worden, erklärte der Konzern.