Bauchemiekonzern Sika enttäuscht mit Halbjahreszahlen

Der Schweizer Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika hat im ersten Halbjahr vor allem wegen des negativen Währungseinflusses weniger Umsatz erzielt als in der Vorjahresperiode. Daher werden die Umsatzprognosen für heuer reduziert. Im Halbjahr fiel der Umsatz um 2,7 Prozent auf 5,68 Mrd. Franken (6,1 Mrd. Euro), teilte Sika am Dienstag mit. Ohne dem schwächeren Dollar ergab sich ein Plus von 1,6 Prozent. Davon gelangen 0,6 Prozent organisch und 1 Prozent über Akquisitionen.

von APA