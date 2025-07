Barclays kauft nach Gewinnsprung eigene Aktien zurück

© APA/APA/AFP/ADRIAN DENNIS home Aktuell Nachrichtenfeed

Ein lebhaftes Handelsgeschäft hat der Barclays Bank einen überraschenden Gewinnsprung beschert. Daraufhin kündigte das britische Geldhaus einen milliardenschweren Aktienrückkauf an. "Wir sind auf gutem Weg, unsere Mittelfrist-Ziele zu erreichen und unseren Investoren strukturell höhere und stabilere Renditen zu bieten", sagte Konzernchef C. S. Venkatakrishnan am Dienstag.

von APA