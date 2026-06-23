Umfrage: Wachstum der US-Wirtschaft beschleunigt sich

"Positivere Nachrichten aus dem Nahen Osten haben im Juni dazu beigetragen, das Vertrauen der US-Unternehmen ein Stück weit wiederherzustellen", sagte der Chefvolkswirt von S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson. Dennoch bleibe das von dem Frühindikator signalisierte gesamtwirtschaftliche Wachstumstempo im Vergleich zur Phase vor Ausbruch des Nahost-Konflikts zu Jahresbeginn relativ verhalten. Die Wirtschaft dürfte demnach im zweiten Quartal nur etwa mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von einem Prozent wachsen. Zu Jahresbeginn waren es noch 1,6 Prozent.