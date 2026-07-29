UBS steigert Ergebnis dank Handelserträgen kräftig

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Die Schweizer Großbank UBS hat im ersten Quartal 2026 dank anziehender Erträge deutlich mehr verdient. Der Vorsteuergewinn kletterte um 64 Prozent auf 3,59 Mrd. Dollar (3,16 Mrd. Euro), wie der weltgrößte globale Vermögensverwalter für Millionäre und Milliardäre am Mittwoch mitteilte. Dank des florierenden Wertpapierhandels konnte die Investmentbank den Vorsteuergewinn auf den Rekordwert von 1,16 Mrd. Dollar mehr als verdoppeln.

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