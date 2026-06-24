UBS setzt auf KI und sieht Jobs dadurch schwinden

KI helfe den Kundenberatern, den Portfolio-Managern, Händlern und Verkäufern, effizienter und effektiver zu werden. "Wir werden fundamentale Änderungen sehen, wie wir Kunden bedienen", so Ermotti. Die UBS müsse sich auch auf KI einlassen, weil dies auch die Rivalen tun würden.

"Seien wir ehrlich - einige der Arbeitsplätze im Banken- und Finanzsektor werden wahrscheinlich verschwinden, oder man wird weniger Menschen für dieselbe Arbeit benötigen", sagte Ermotti. Ohne Wachstum einer Volkswirtschaft oder eines Unternehmens ließen sich jedoch keine neuen Stellen schaffen, erklärte er weiter.

Bei der Ausarbeitung neuer Eigenkapitalregeln für die UBS wird das Schweizer Parlament Ermotti zufolge neben der Finanzstabilität auch die Wettbewerbsfähigkeit des Instituts berücksichtigen. Der politische Prozess und das Parlament würden sich mit kühlem Kopf und weniger Emotionen darauf konzentrieren, was für die Stabilität und die Wettbewerbsfähigkeit nötig sei, sagte Ermotti weiter. Ohne Wettbewerbsfähigkeit werde die Schweiz keine neuen Arbeitsplätze schaffen und sich nicht als globaler Finanzplatz behaupten können.