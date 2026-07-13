TSMC mit Umsatzsprung im zweiten Quartal

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Der weltgrößte taiwanesische Chip-Auftragsfertiger TSMC hat dank des anhaltenden Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) seinen Umsatz im abgelaufenen zweiten Quartal kräftig gesteigert. Die Erlöse kletterten von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 1,27 Bio. Taiwan-Dollar (rund 34,64 Mrd. Euro), wie der taiwanische Konzern am Montag mitteilte. Von LSEG befragte Analysten hatten im Schnitt mit 1,264 Bio. Taiwan-Dollar gerechnet.

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