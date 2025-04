Triebwerkshersteller Safran setzte mehr um als erwartet

© APA/APA (AFP)/JOHN THYS home Aktuell Nachrichtenfeed

Der französische Triebwerkshersteller Safran ist zum Jahresauftakt stärker als erwartet gewachsen. Der Umsatz zog im ersten Quartal um 17 Prozent auf knapp 7,3 Mrd. Euro an, wie das im Euro-Stoxx-50 notierte Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Dabei profitierte der Konzern, der unter anderem Triebwerke an die Flugzeugbauer Airbus und Boeing liefert, aber auch von Zukäufen und dem im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr schwächeren Euro.

von APA