Toyota verlagert Produktion von Mexiko in die USA

Die Tacoma-Produktion im mexikanischen Werk Guanajuato laufe weiter. Toyota hatte erst 2020 die Tacoma-Produktion von San Antonio nach Mexiko verlagert. US-Präsident Donald Trump hatte die Autobauer wiederholt unter Druck gesetzt, ihre Produktion in die USA zu verlegen, und Zölle auf Autos und Teile verhängt.

Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte, die Investitionsankündigung von Toyota sei "eine von vielen, die durch die Agenda der Trump-Regierung aus Zöllen, Deregulierung und Steuersenkungen angetrieben werden". Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sagte, die Investition werde mit einem staatlichen Zuschuss von 20 Millionen Dollar und anderen Anreizen gefördert.