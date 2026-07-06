Thales greift nach Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail

Mit dem Zukauf will Thales seine Position im Markt für Unterwasser-Kriegsführung stärken und seine Fähigkeiten im Navigationsbereich ausbauen. Der Konkurrent Safran war ebenfalls an einer Übernahme des mit 2 Mrd. Euro bewerteten Unternehmens interessiert, erklärte jedoch am Freitag seinen Rückzug aus den Verhandlungen. Thales rechnet durch den Zusammenschluss bis 2032 mit jährlichen Umsatz- und Kostensynergien von mehr als 90 Mio. Euro.

Die Aktie von Exail verteuerte sich in den vergangenen drei Jahren um fast 600 Prozent. Investoren setzen darauf, dass steigende Rüstungsausgaben und veränderte militärische Anforderungen die Nachfrage nach Drohnen ankurbeln.