Täter nach Brandanschlag auf Obdachlosen ausgeforscht

Nach dem Brandanschlag auf einen 52 Jahre alten Ungarn in der Nacht auf Samstag am Grazer Lendplatz hat die Polizei am Samstagnachmittag bekanntgegeben, den Täter ausgeforscht zu haben. Der 65-jährige aus der Russischen Föderation soll ebenfalls aus dem Obdachlosenmilieu stammen und sich illegal und ohne festen Wohnsitz in Österreich aufhalten. Der Mann wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Das Opfer schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

von APA