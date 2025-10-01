Tankan: Stimmung in Japans Industrie leicht verbessert

©APA/APA/AFP/RICHARD A. BROOKS
Die Stimmung in der japanischen Industrie hat sich in den drei Monaten bis September trotz der US-Sonderzölle leicht verbessert. Dies ging aus der Tankan-Umfrage der japanischen Notenbank hervor, einem wichtigen Stimmungsbarometer für die Wirtschaft des Landes. Der Index für die Stimmung der großen Industrieunternehmen stieg von plus 13 im Juni auf plus 14 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Dezember 2024.
Die mittlere Marktprognose von plus 15 wurde damit jedoch knapp verfehlt. Der Index für die Stimmung der großen Dienstleistungsunternehmen lag per September unverändert bei plus 34 und entsprach damit den Erwartungen.