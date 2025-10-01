Tankan: Stimmung in Japans Industrie leicht verbessert

© APA/APA/AFP/RICHARD A. BROOKS home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Stimmung in der japanischen Industrie hat sich in den drei Monaten bis September trotz der US-Sonderzölle leicht verbessert. Dies ging aus der Tankan-Umfrage der japanischen Notenbank hervor, einem wichtigen Stimmungsbarometer für die Wirtschaft des Landes. Der Index für die Stimmung der großen Industrieunternehmen stieg von plus 13 im Juni auf plus 14 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Dezember 2024.

