Syrien exportiert zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder Öl

Die neuen Machthaber in Damaskus hatten nach dem Sturz von Präsident Bashar al-Assad im vergangenen Dezember versprochen, die Wirtschaft wiederzubeleben. Der fast 14-jährige Bürgerkrieg hatte die Ölförderung zum Erliegen gebracht. 2010 hatte Syrien noch 380.000 Fass Öl pro Tag exportiert. US-Präsident Donald Trump hatte im Juni die Aufhebung der amerikanischen Sanktionen gegen Syrien verfügt. Die meisten Ölfelder liegen im Nordosten des Landes in einem von Kurden kontrollierten Gebiet. Die Beziehungen zwischen den kurdischen Behörden und der Zentralregierung in Damaskus gelten als angespannt.