Syngenta verklagt BASF wegen mutmaßlicher Patentverletzung

Syngenta rechnet nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen mit der Zulassung von Ridivex durch die US-Umweltschutzbehörde EPA. Das Unternehmen beantragte vor Gericht, die Markteinführung in den USA zu stoppen, und verlangte Schadenersatz in nicht bezifferter Höhe.

BASF teilte mit, man habe die am Dienstag eingereichte Klage zur Kenntnis genommen und prüfe diese. Von Syngenta lag zunächst keine weitere Stellungnahme vor.