Südzucker mit Ergebnissprung - Umsatzprognose leicht erhöht

Südzucker begründete dies unter anderem mit niedrigeren Kosten im Zuckergeschäft sowie höheren Preisen für Ethanol. Bereits im Mai hatte der Konzern einen Ergebnissprung in Aussicht gestellt.

Der Umsatz sank hingegen um etwas mehr als vier Prozent auf knapp 2,1 Mrd. Euro, wobei die Erlöse im Zucker-Geschäft deutlich zurückgingen. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 rechnet Südzucker jetzt mit etwas mehr Umsatz als bisher. Die Spanne für die Erlösprognose wurde um 100 Mio. Euro auf 8,1 Mrd. bis 8,5 Mrd. Euro angehoben. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Südzucker 8,4 Mrd. Euro umgesetzt.

Das operative Ergebnis sieht das im SDax gelistete Unternehmen weiter bei 480 bis 680 Mio. Euro im Vergleich zu dem Vorjahreswert von 535 Mio. Euro. Die von Bloomberg befragten Experten haben beim Umsatz bisher im Schnitt Erlöse von 8,3 Mrd. Euro sowie einen operativen Gewinn von 605 Mio. Euro auf dem Zettel.