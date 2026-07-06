Stimmung der US-Dienstleister trübt sich etwas ein

Der Indikator für neue Aufträge gab nach. Gefallen ist auch der Wert für bezahlte Preise. Er bleibt aber auf einem hohen Niveau. Der Beschäftigungsindikator legte allerdings zu und liegt wieder über der Wachstumsschwelle.

"Der Index liegt aber dennoch klar im Wachstumsbereich und so sollten keine größeren Konjunktursorgen aufkommen", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Helaba die Gesamtdaten. "Im Hinblick auf die Zinserwartungen bezüglich der Fed gibt es wohl kaum Grund, diese weiter zu reduzieren, zumal der Beschäftigungsindex zugelegt hat und wieder über der Expansionsschwelle liegt."