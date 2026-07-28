Stellantis verkauft Carsharing-Anbieter Free2move an Mutares

Mutares will das Management der Flotte auf neue Beine stellen und mehr Elektrofahrzeuge einsetzen. Mit Investitionen und mehr operativer Flexibilität hofft Mutares, Free2move trotz der harten Konkurrenz wieder auf Wachstumskurs bringen zu können. Es gebe "klares Potenzial für operative Verbesserungen", sagte Mutares-Vorstand Johannes Laumann. Der Investor hat sich auf Abspaltungen von Großkonzernen und Sanierungsfälle spezialisiert.

Stellantis, die Holding für Chrysler, Citroën, Fiat, Opel, Peugeot und Vauxhall, hatte die 2016 von der französischen PSA (Peugeot Citroën) gegründete Carsharing-Sparte im Zuge der Konzentration auf das Kerngeschäft zum Verkauf gestellt. Erst vor vier Jahren hatte Free2move den deutschen Rivalen Share Now übernommen. Zu Share Now hatten 2019 Mercedes und BMW ihre Carsharing-Anbieter car2go und DriveNow zusammengelegt.