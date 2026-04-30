Spaniens Wirtschaft verlor im ersten Quartal an Fahrt

Trotz des Dämpfers bleibt das Wachstum in Spanien stärker als in den übrigen großen Volkswirtschaften der Eurozone. So trat die französische Wirtschaft zu Beginn des Jahres auf der Stelle.

Angetrieben wird das spanische Wachstum unter anderem von starken Geschäften im Agrarbereich. Dagegen wurde die Konjunktur durch einen schwächeren Außenhandel gebremst.