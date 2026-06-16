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SpaceX will KI-Start-up um 60 Milliarden Dollar schlucken

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Zusammenschluss für drittes Quartal angepeilt
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Das Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX will kurz nach seinem Sprung an die Börse eine milliardenschwere Übernahme stemmen. Der US-Konzern von Unternehmer Elon Musk wolle für 60 Milliarden Dollar (51,7 Mrd. Euro) die Softwarefirma Anysphere übernehmen, teilte er am Dienstag mit. Der Zusammenschluss mit dem Entwickler des bekannten KI-Programmierassistenten Cursor solle im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

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SpaceX hatte sich im April eine Option gesichert, das in San Francisco ansässige Start-up für diesen Betrag zu kaufen oder alternativ zehn Milliarden Dollar für eine Partnerschaft zu zahlen. Die Ankündigung erfolgt wenige Tage nach dem Börsengang von SpaceX an der Nasdaq, bei dem der Konzern mit mehr als zwei Billionen Dollar bewertet wurde.

Mit Cursor gehört Anysphere neben OpenAI und Anthropic zu den Start-ups im Silicon Valley, die das Schreiben von Software-Code mithilfe Künstlicher Intelligenz automatisieren. Das 2022 gegründete Unternehmen erzielt nach Unternehmensdaten, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen, einen annualisierten Umsatz von rund 2,6 Milliarden Dollar im Geschäftskundenbereich.

Konnex zu xAI

Der Zukauf könnte zudem der KI-Firma xAI, die im Februar mit SpaceX fusionierte, eine stärkere Position im Markt für KI-gestützte Programmierung verschaffen. Unklar blieb zunächst, ob das Geschäft Auswirkungen auf die Vereinbarungen von SpaceX zur Vermietung seiner Rechenzentren hat. Der Konzern hatte zuletzt Verträge mit Anthropic und der Google-Mutter Alphabet über das Leasing von Cloud-Kapazitäten im Wert von jährlich rund 26 Milliarden Dollar abgeschlossen. Diese Verträge enthalten jedoch Kündigungsklauseln mit einer Frist von 90 Tagen.

HAWTHORNE - USA: FOTO: APA/APA/GETTY IMAGES/MARIO TAMA

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