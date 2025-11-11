Softbank verdoppelt Gewinn - OpenAI-Beteiligung hilft

Softbank hatte sich im Frühjahr an einer milliardenschweren Finanzierungsrunde für den ChatGPT-Entwickler beteiligt. Damals wurde das KI-Startup mit 300 Mrd. Dollar (259,3 Mrd. Euro) bewertet. Im Oktober kaufte der Technologie-Investor weitere Anteile. Die Bewertung von OpenAI lag zu diesem Zeitpunkt bei 500 Mrd. Dollar.

Softbank gab am Dienstag zudem den Verkauf einiger Beteiligungen bekannt. So trennte sich der Investor für 5,83 Mrd. Dollar von sämtlichen Anteilen am Chipkonzern Nvidia. Dessen Aktien eilen seit Jahren von Rekord zu Rekord. Dadurch übersprang der Börsenwert des Weltmarktführers bei Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) die Schwelle von fünf Billionen Dollar. Softbank stieß zudem einen Großteil seiner Anteile an T-Mobile ab und kassierte hierfür 9,17 Mrd. Dollar.