SMA Solar noch optimistischer für 2026, Aktie springt hoch

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll nun bei 180 bis 230 Millionen Euro liegen, nach oberes Drittel von 50 bis 180 Millionen Euro zuvor. Die neuen Prognosen liegen über den bisherigen Erwartungen von Experten.

Anleger reagierten erfreut. Die SMA-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um zehn Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Handel zu.

Im zweiten Quartal war der Umsatz bereinigt um Einmaleffekte um drei Prozent auf 368,0 Millionen Euro gestiegen. Das Ebitda legte um knapp 30 Prozent auf 40,9 Millionen Euro zu.