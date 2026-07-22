Serverchips geben Texas Instruments Auftrieb

Für das laufende Vierteljahr stellte Ilan Erlöse von 5,65 bis 6,15 Milliarden Dollar und einen Gewinn zwischen 2,23 und 2,57 Dollar je Aktie in Aussicht. Diese Vorhersagen übertrafen die Markterwartungen teilweise. Die TI-Aktie fiel dennoch im nachbörslichen Handel an der Wall Street um 2,5 Prozent. Die Erwartungen an die Technologiebranche seien sehr hoch, sagte Anlagestratege Carsten Klude vom Bankhaus MM Warburg. Daher quittierten Investoren auch solide Ergebnisse häufig mit Gewinnmitnahmen.

TI produziert keine KI-Hochleistungsprozessoren wie Nvidia, sondern unter anderem Halbleiter für die Steuerung der Stromversorgung von Servern. Der US-Konzern hat zudem analoge Chips im Programm, die Signale wie Temperatur oder Licht in digitale Daten umwandeln. Die Geschäftszahlen von TI gelten als Indikator für die Nachfrage in vielen Branchen, da die Chips in etlichen Produkten verbaut werden.