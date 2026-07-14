Semperit schraubt EBITDA-Prognose für Gesamtjahr 2026 hoch

Die Anpassung der Prognose fand laut Semperit vor dem "Hintergrund der bisherigen Geschäftsentwicklung" statt. Für das zweite Quartal 2026 wird aktuell ein EBITDA bei rund 40 Mio. Euro erwartet - im zweiten Quartal 2025 betrug dies noch 19,6 Mio. Euro, im ersten Quartal 2026 rund 26,8 Mio. Euro. Dementsprechend rechnet das Traditionsunternehmen für das erste Halbjahr 2026 mit einem EBITDA in Höhe von rund 67 Mio. Euro. Im Vergleichszeitraum 2025 lag dies noch bei 30,7 Mio. Euro.