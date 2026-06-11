Schweizer Baukonzern Implenia kauft deutsche Planungsfirma

"Mit der Akquisition bauen wir unser Geschäft in margenstarken Bereichen entlang der Wertschöpfungskette weiter aus", kommentierte Implenia-CEO Jens Vollmar den Deal. "Entsprechend unserer Strategie wollen wir im Bereich Engineering und Planung im deutschen Markt auch künftig weiterwachsen." Zigmo Engineering und Implenia verbindet gemäß Mitteilung eine erfolgreiche Zusammenarbeit als Partner auf verschiedenen Projekten. Die Dienstleistungen von Zigmo Engineering ergänzten das Leistungsportfolio der Implenia-Division Service Solutions.

Die offizielle Übertragung an Implenia soll laut den Angaben am 13. Juli abgeschlossen werden.