Schweiz verliert Spitzenposition bei Wettbewerbsfähigkeit

Geschuldet sei der Spitzenplatzverlust vor allem einen "starken Einbruch" bei der Wirtschaftsleistung. Diese sei als einer der vier wichtigsten Wettbewerbsfaktoren um 24 Plätze auf Rang 37 abrutscht, wie IMD am Donnerstag mitteilte.

Singapur auf Platz eins

Die Rückkehr Singapurs auf den ersten Platz verdanke der Insel- und Stadtstaat derweil einer breiten Erholung in gleich mehreren Bereichen der Wettbewerbsfähigkeit. Insbesondere der Faktor Geschäftseffizienz sei gestiegen.

Und auch Hongkong habe in Sachen Geschäftseffizienz, aber auch in den Bereichen Regierungseffizienz und Infrastruktur die Wettbewerbsfähigkeit wieder steigern können und die Schweiz damit überholt. Diese habe den Einbruch bei der Konkurrenzfähigkeit vor allem einer drastischen Verschlechterung" der Direktinvestitionsströme zu verdanken, so die Studienautoren.