SAP wendet EU-Kartellstrafe durch Zugeständnisse ab

Unter anderem könnten SAP-Kunden mit eigenen Rechenzentren (On Premise) künftig leichter zu konkurrierenden Wartungsdienstleistern wechseln oder ihre Verträge kündigen. Zudem entfielen Wiederanmeldegebühren für diejenigen Nutzer, die zum Walldorfer Konzern zurückkehrten.

"Die heutige Entscheidung gibt Kunden, welche die beliebte On-Premise-Unternehmenssoftware von SAP nutzen, mehr Freiheit bei der Auswahl von Wartungs- und Supportleistungen", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera. SAP begrüßte die Entscheidung der EU-Kommission, die Zugeständnisse zu akzeptieren. "Die Verpflichtungen sorgen für mehr Klarheit, Wahlmöglichkeiten und Schutzmechanismen für Kunden mit komplexen On-Premise-Umgebungen." Sie gelten weltweit und haben eine Laufzeit von zehn Jahren. Die EU hatte die Ermittlungen wegen mutmaßlich wettbewerbswidrigen Verhaltens im vergangenen Herbst eingeleitet.