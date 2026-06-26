Samsung will fast 648 Mrd. Dollar in Südkorea investieren

Daran nähmen auch Führungskräfte von Samsung Electronics und dem Konkurrenten SK Hynix teil. Die Chiphersteller, deren Produktionsstätten sich bisher auf den Großraum Seoul konzentrieren, stehen unter Druck, ihre Investitionen stärker auf andere Regionen des Landes zu verteilen. Das südkoreanische Präsidialamt hatte am Donnerstag eine Pressekonferenz zu "drei Mega-Projekten" angekündigt. Samsung war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.