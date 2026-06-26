Samsung will fast 648 Mrd. Dollar in Südkorea investieren

Die Samsung-Gruppe will einem Zeitungsbericht zufolge in den kommenden zehn Jahren umgerechnet rund 648 Milliarden Dollar (1.000 Billionen Won/571,33 Milliarden Euro) in Südkorea investieren. Davon seien 300 Billionen Won für den Bau von Chipfabriken im Südwesten des Landes vorgesehen, berichtete die Zeitung "Maeil Business Newspaper" am Freitag, ohne konkrete Quellen zu nennen. Die Pläne sollen am Montag bei einem Treffen mit Präsident Lee Jae Myung vorgestellt werden.
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Daran nähmen auch Führungskräfte von Samsung Electronics und dem Konkurrenten SK Hynix teil. Die Chiphersteller, deren Produktionsstätten sich bisher auf den Großraum Seoul konzentrieren, stehen unter Druck, ihre Investitionen stärker auf andere Regionen des Landes zu verteilen. Das südkoreanische Präsidialamt hatte am Donnerstag eine Pressekonferenz zu "drei Mega-Projekten" angekündigt. Samsung war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.
SEOUL: FOTO: APA/APA/AFP/PEDRO PARDO