Samsung Biologics bietet 1,8 Mrd. Dollar für PolyPeptide

Zugleich legte PolyPeptide Zahlen für das erste Halbjahr vor und konkretisierte den Ausblick. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um 41,6 Prozent auf 236,6 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatzwachstum von 25 bis 30 Prozent und einer EBITDA-Marge im hohen Zehnerprozentbereich.