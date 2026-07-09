Salzgitter übernimmt Stahlkonzern HKM komplett

Der Salzgitter-Konzern übernehme damit die volle Verantwortung bei HKM. Salzgitter wolle das integrierte Hüttenwerk mit einem klaren Plan und voller Ausrichtung auf die grüne Transformation fit für die bevorstehenden Herausforderungen machen. Geplant sei, dass statt aktuell rund 3.000 langfristig nur noch etwa 1.000 Menschen dort beschäftigt seien. "Ohne diesen schmerzhaften Stellenabbau hätte die Salzgitter AG die alleinige Übernahme nicht vollziehen können." Die Alternative wäre eine komplette Schließung des Werks gewesen.