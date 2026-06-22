RWE stockt bei Netzbetreiber Amprion um 3,6 Mrd. Euro auf

Für den Ausbau des 11.000 Kilometer langen Netzes von Amprion werde RWE in den nächsten Jahren bis 2031 rund 6,5 Milliarden Euro investieren, vier Milliarden mehr als bisher geplant. Finanziert werden soll der Einstieg über den Verkauf von 74,3 Millionen RWE-Aktien, die knapp zur Hälfte aus einer Kapitalerhöhung stammen und für rund vier Milliarden Euro bei institutionellen Investoren untergebracht werden sollen. Eine Milliarde Euro wollten allein der norwegische Staatsfonds und der Staatsfonds von Katar, QIA, investieren.