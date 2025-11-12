RWE dank Verkauf eines britischen Projekts über Erwartungen

Dabei schlug sich der Verkauf des Rechenzentrums in Großbritannien an einen Anbieter von Cloud-Computing-Diensten allerdings als positiver Einmaleffekt in Höhe von 225 Mio. Euro nieder. Finanzchef Michael Müller bestätigte die Jahresprognose.

Im Tagesgeschäft setzten sich die Effekte aus dem ersten Halbjahr fort: Ein geringeres Windaufkommen belastete ebenso wie die Normalisierung beim Terminverkauf von Strom nach den Preiskapriolen der Vergangenheit. Auch das Geschäft im Handel mit Energie blieb erwartungsgemäß hinter dem Vorjahreswert zurück, schnitt aber besser ab, als Analysten geschätzt hatten.