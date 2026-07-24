Russische Zentralbank stützt Wirtschaft mit Zinssenkung

Für das Gesamtjahr erwartet die Zentralbank im besten Falle noch ein Wachstum von 1,0 Prozent, womöglich aber nur eine Stagnation. Der deutliche Preisanstieg und die höheren Inflationserwartungen in den Sommermonaten seien vorwiegend auf Einzelfaktoren zurückzuführen, hieß es zur Teuerung. Die Verbraucherpreise haben im Juni um 6,0 Prozent zum Vorjahresmonat zugelegt.

Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Raffinerien haben in den vergangenen Monaten die Versorgung beeinträchtigt, was in mehreren Regionen zu langen Schlangen an Tankstellen, überhöhten Benzinpreisen und Rationierungen führte. Der Spritpreis hat seit Jahresbeginn um 16 Prozent angezogen. Die Zentralbank geht mittlerweile davon aus, dass die Inflationsrate für 2026 aufgrund des erheblichen Anstiegs der Kraftstoffpreise bei 6,0 bis 7,0 Prozent liegen wird. Zuvor hatte sie nur maximal 5,5 Prozent veranschlagt.