Ringen um Wehrdienstreform bis zum letzten Moment

Knackpunkt dürfte vor allem die Dauer des Zivildienstes sein. Während sich beim Wehrdienst ein Modell abzeichnet, das sechs Monate Grundwehrdienst, gefolgt von insgesamt 100 Tagen Truppen- bzw. Milizübungen vorsieht, ist man beim Zivildienst noch voneinander entfernt. Dem Vernehmen nach sprechen sich die NEOS gegen eine vor allem von der ÖVP geforderte deutlich längere Zivildienstzeit im Vergleich zum Wehrdienst aus. Umgekehrt haben die Pinken den Vorschlag der Ermöglichung einer freiwilligen Verlängerung des derzeit neunmonatigen Zivildiensts eingebracht. Möglich wäre aber auch eine Vertagung dieses Punkts.