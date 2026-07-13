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Rheinmetall sichert sich Großauftrag in Großbritannien

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 © APA/APA/dpa/Sebastian Christoph Gollnow
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Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall übernimmt mit Partnern die Digitalisierung der Gefechtsausbildung britischer Truppen. Die Düsseldorfer seien neben Raytheon an dem Projekt beteiligt, das eine Laufzeit von 15 Jahren habe, teilte der Rüstungskonzern am Montag mit. Auf Rheinmetall entfalle dabei ein Auftragswert von knapp einer Milliarde Euro.

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Das Projekt ermögliche es Rheinmetall, seine Standorte und die Belegschaft in Großbritannien auszubauen. Das Land ist einer der strategischen Kernmärkte von Rheinmetall in Europa.

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