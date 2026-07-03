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Renk baut mit Übernahme in Großbritannien Marinesektor aus

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Transaktion bis Jahresende abgeschlossen
 © APA/APA/AFP/LOUIS VAN BOXEL-WOOLF
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Der deutsche Rüstungszulieferer Renk übernimmt den britischen Getriebe-Hersteller David Brown Defence. Das Unternehmen sei auf hochpräzise Getriebe für die Marine und Landverteidigungsstreitkräfte spezialisiert, teilte der Hersteller von Getrieben für Panzer und Schiffe am Freitag mit. Die Übernahme stelle "eine strategisch wichtige Ergänzung des bestehenden Portfolios von Renk im Marinesektor dar."

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Der Zukauf werde es Renk zudem ermöglichen, Synergien auf operativer und technologischer Ebene zu heben. Die Transaktion solle bis zum Jahresende abgeschlossen werden.

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