Reiche US-Kunden lassen LVMH-Umsatz steigen

In Europa stagnierten die Umsätze im Quartal nach einem Rückgang in den ersten drei Monaten des Jahres, als der Konflikt im Nahen Osten den Tourismus besonders belastet hatte. Weltweit besonders gefragt waren Uhren und Schmuck mit einem Umsatzplus von elf Prozent für Marken wie Tiffany und Bulgari.

Im Halbjahr stieg der Umsatz organisch um zwei Prozent, nach berichteten Zahlen ergab sich ein Rückgang um drei Prozent auf 38,6 Milliarden Euro. Der Gewinn aus dem laufenden Geschäft sank dabei unter anderem wegen Währungsschwankungen um vier Prozent auf 8,7 Milliarden Euro.