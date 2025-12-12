Reddit klagt gegen Social-Media-Verbot in Australien

Zudem werfe das Gesetz ernsthafte Fragen des Datenschutzes und der politischen Meinungsäußerung für alle im Internet auf, teilte Reddit in einer Erklärung mit. Die Klage richtet sich gegen den australischen Staat und Kommunikationsministerin Anika Wells. Eine Stellungnahme von Wells' Ministerium lag zunächst nicht vor.

Das weltweit erste gesetzlich verankerte Mindestalter für den Zugang zu sozialen Medien war in Australien zwei Tage zuvor in Kraft getreten. Reddit und neun weitere Plattformen, darunter Metas Instagram, Alphabets YouTube und TikTok, hatten sich mehr als ein Jahr lang gegen die Maßnahme gewehrt, bevor sie sich schließlich zur Einhaltung bereit erklärten. Plattformen müssen dem neuen Gesetz zufolge minderjährige Nutzer sperren oder mit einer Geldstrafe von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (circa 28 Millionen Euro) rechnen. Die Klage ist bereits die zweite gegen das Verbot. Im vergangenen Monat hatten zwei von einem libertären Landespolitiker unterstützte Teenager eine Klage eingereicht, die im Februar verhandelt werden soll.