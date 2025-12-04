Novo Nordisk scheitert mit Medikament gegen Alzheimer

©APA/APA/AFP/SERGEI GAPON
Das Diabetes-Medikament Semaglutid des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk zeigt keine Wirkung bei der Behandlung von Alzheimer im Frühstadium. Dies ergaben zwei große Studien mit 3.800 Teilnehmern, deren Ergebnisse am Mittwoch auf einer Fachtagung in San Diego vorgestellt wurden. Die Untersuchungen hätten zeigen sollen, dass die Tablette Rybelsus mit dem gleichen Wirkstoff wie Ozempic und Wegovy das Fortschreiten der Gehirnerkrankung um mindestens 20 Prozent verlangsamt.
Nach zwei Jahren zeigte sich jedoch kein Unterschied zur Placebogruppe bei der kognitiven Leistungsfähigkeit. Zwar verbesserten sich einige biologische Marker um bis zu zehn Prozent, dies reichte jedoch nicht aus, um den geistigen Abbau zu verzögern. Novo Nordisk kündigte an, beide Studien abzubrechen. Die vollständigen Ergebnisse sollen im März 2026 präsentiert werden.
