Novo Nordisk scheitert mit Medikament gegen Alzheimer

© APA/APA/AFP/SERGEI GAPON home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Diabetes-Medikament Semaglutid des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk zeigt keine Wirkung bei der Behandlung von Alzheimer im Frühstadium. Dies ergaben zwei große Studien mit 3.800 Teilnehmern, deren Ergebnisse am Mittwoch auf einer Fachtagung in San Diego vorgestellt wurden. Die Untersuchungen hätten zeigen sollen, dass die Tablette Rybelsus mit dem gleichen Wirkstoff wie Ozempic und Wegovy das Fortschreiten der Gehirnerkrankung um mindestens 20 Prozent verlangsamt.

von APA Teilen